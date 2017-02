Entidadades realizam hoje ação de combate à dengue em canteiros de obras

Saiba Mais COMBATE AO AEDES Semana de combate à dengue nos canteiros de obras

Até quinta-feira, está sendo realizada a Semana de Combate à Dengue nos canteiros de obras. A ação é uma parceria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande – MS (SINTRACOM-MS), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS ) e a Prefeitura de Campo.

Os colaboradores juntamente com os agentes de saúde promoverão varreduras nas obras em busca de possíveis focos e percorrerão toda vizinhança para conscientizar e verificar a existência de criadouros do mosquito.

Além disso, estão sendo realizadas palestras com os trabalhadores para passar informações e conscientizá-los dos problemas.. “Estudos mostram que 20% dos focos de dengue estão nos canteiros de obras. Por isso, é muito importante esta mobilização”, afirma o presidente do Sintracom de Campo Grande, José Abelha.

O SINTRACOM tem visitado obras desde a semana passada para orientar os trabalhadores das ações. Nesta quinta-feira (9), o combate ao foco do mosquito e a vistoria serão no canteiro de obra da MRV na Rua Brasilândia, 975 no bairro Tiradentes onde tem 60 trabalhadores.

Entre as Unidades da Federação, Mato Grosso do Sul ficou entre os Estados com maior número de casos de dengue no ano passado, mais de 44 mil.

Veja Também

Comentários