Enterramento de fios vai começar pelo centro de São Paulo, diz Doria

Por meio de uma iniciativa com o setor privado, a prefeitura de São Paulo anunciou hoje (29) o enterramento de cerca de 66 quilômetros (km) de cabos e fios de energia e de telefonia de 139 vias de São Paulo. A iniciativa, segundo o prefeito João Doria, faz parte do Programa Cidade Linda e terá início pela região central da cidade, estendendo-se, em uma segunda fase, para a região da Vila Olímpia, na zona sul da capital paulista. “[Feito] sem dinheiro público”, disse o prefeito, em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira, na sede da prefeitura municipal.

A primeira etapa, que ocorrerá na região da Bela Vista, Bom Retiro, Consolação, Jardins, Brás, República e Santa Cecília, já teve início e a promessa é de que seja encerrada até julho do próximo ano com a retirada de 2.109 postes. O programa será feito em parceria com companhias de energia e de telecomunicações, como a AES Eletropaulo e a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp).

Na primeira fase, o investimento da AES Eletropaulo será no valor de R$ 6 milhões, já que basta a retirada de postes porque nessa região já existe o cabeamento subterrâneo. A segunda fase terá início no dia 4 de setembro e ocorrerá na Vila Olímpia, com investimento de cerca de R$ 21,5 milhões. Já a terceira fase compreende a região do Mercado Municipal, no centro, com investimento de R$ 29,4 milhões da AES Eletropaulo.

Nem o presidente do grupo AES Brasil, Julian Nebreda, nem o prefeito da cidade responderam sobre qual é a totalidade de fios e postes na cidade, mas o presidente do grupo AES Brasil disse que o enterramento de fios em toda a cidade não é possível. “Enterrar toda a rede não é o objetivo, não é possível e não é conveniente. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui”, disse ele. Os representantes da TelComp não detalharam quanto será investido no programa.

Indagado se o programa se estenderá para as periferias, o prefeito disse que sim. “O programa começa do centro para a periferia”, falou, sem dizer quando o programa será estendido para essas regiões. “Todo projeto tem que ter um início e escolhemos estas vias, a região central da cidade, a Vila Olímpia e a região em torno do Mercado Municipal. Mas não para por aí. Esta é a primeira etapa do nosso programa de enterramento de fios. Serão 66 km de fios enterrados para melhorar a qualidade visual e também a segurança da cidade. Menos fios e menos postes permitem maior segurança também para o cidadão”, disse Doria.

