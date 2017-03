Entenda para onde vai o dinheiro do seu IPTU

Muitos donos de imóveis residenciais e/ou comerciais não sabem que têm o dever de custear o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e outros tributos municipais. Além disso, as prefeituras encontram grandes dificuldades para monitorar e recadastrar em todos os estados do Brasil. Esse foi um dos principais motivos que fez Paulo Resende junto a sócios criar a Crescite, uma das maiores empresas especializadas em recadastramento de imóveis e arrecadação do Brasil.

A Crescite é destinada para auxiliar a população sobre cobranças feitas pelo Estado. “Os nossos colaboradores vão até os imóveis, casas e pontos comerciais, orientam os seus proprietários sobre as diversas possibilidades de regularizar seus pagamentos” destaca o CEO da empresa, Paulo Resende.

Além disso, a empresa apoia o cidadão durante todo o processo. Desde ajudar a separar documentos até levar o carnê do pagamento na casa da pessoa, a equipe também oferece consultoria ao morador, exemplificando por quais motivos é importante fazer o recadastramento do imóvel e pagar o boleto.

“Desenvolvemos um trabalho mais focado para prestação de serviços à população. Estudamos o cenário de arrecadação das prefeituras e após visitar algumas casas descobrimos que muitos moradores não pagam o IPTU, o ISS e outros tributos”, explica e ainda complementa “Há uma cultura de inadimplência no nosso País”.

Os tributos são utilizados em benefício da própria comunidade, como determina a Constituição Federal. Cerca de 25% dos recursos são destinados para Educação, enquanto 15% são aplicados em Saúde. O restante é dividido em investimentos em pavimentação e asfaltamento de ruas, obras de infraestrutura, iluminação, redes de água, além de apoio à execução de projetos habitacionais, assistência social, dentre outros.

“É importantíssimo destacar que a falta de pagamento dos impostos acarreta, dentre outros problemas: multa, juros, atualização monetária, inscrição na Dívida Ativa, instauração de processo de execução fiscal e, em última instância, levar o imóvel a leilão para satisfação do crédito tributário”, conscientiza o empresário.

Veja Também

Comentários