Ensaios do carnaval paulistano vão até 14 de fevereiro no sambódromo

Até o dia 14 de fevereiro, as 34 agremiações filiadas à Liga Independente de Escolas de Samba de São Paulo vão ensaiar, de quinta-feira a domingo, no Sambódromo do Anhembi, como é conhecido o Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. A entrada é gratuita.

Neste sábado (18), ensaiam as escola de samba Camisa 12, às 18h; Unidos do Peruche, às 19h15; Camisa Verde e Branco, às 20h30; Nenê de Vila Matilde, às 21h45, e Vai-Vai, às 23h. No domingo (19), ensaiam a Amizade Zona Leste às 18h; a Rosas de Ouro, às 20h30, e a Gaviões da Fiel, às 21h45.

O ensaio da campeã do ano passado, Mancha Verde, será às 23h do dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo.

A programação completa dos ensaios pode ser vista na página da Liga das Escolas de Samba de São Paulo na internet.

As escolas de samba do grupo especial farão o desfile oficial nos dias 21 e 22 de fevereiro, sexta-feira e sábado de carnaval. As agremiações do grupo de acesso desfilam domingo (23 ) e as do grupo de Acesso 2, segunda-feira (24).

As campeãs de todos os grupos voltarão ao sambódromo no dia 29 de fevereiro (sábado). Os ingressos podem ser adquiridos no site https://ingressosligasp.com.br/.