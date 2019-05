Engavetamento na Marginal do Tietê deixa 3 feridos e dificulta trânsito em SP

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões na Marginal do Tietê, em São Paulo, deixou três pessoas feridas nesta sexta-feira, 10. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas nas ferragens, mas já foram retiradas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou a interditar toda a pista central da Marginal na região, mas por volta das 7h a via foi liberada. Ainda assim, o acidente teve reflexos em diversos pontos da capital.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido rodovia Ayrton Senna, cerca de 200 metros após a Ponte do Piqueri, na zona norte de São Paulo. Seis viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local.

Um dos feridos é um homem de 39 anos com suspeita de fratura na perna. Ele está consciente e foi levado ao PS do Mandaqui. A outra vítima é um homem de 41 anos também com suspeita de fratura na perna. Ele foi encaminhado ao PS de Pirituba. Uma terceira pessoa teve ferimentos leves e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Os bombeiros jogaram serragem na pista, pois houve vazamento de líquidos no local. Segundo a CET, o trânsito ficou lento na região. Por volta das 8h, a pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, registrava 5,3 km de congestionamento..

O motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente disse à TV Globo que havia um desvio na pista sinalizado com cones que obrigava a reduzir a velocidade. Conforme ele desacelerou, houve a colisão.