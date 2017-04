Um acidente que envolveu quatro veículos bloqueou a pista da esquerda da Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, na manhã desta segunda-feira, dia 3. De acordo com a Polícia Rodoviária, ninguém se feriu e os carros já foram removidos. O engavetamento aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 21 da rodovia, em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo. O congestionamento no acesso à capital paulista pela rodovia chegou a cinco quilômetros por volta das 6h.

Veja Também

Comentários