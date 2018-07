Engavetamento em MG deixa 9 mortos e dezenas de feridos

Um engavetamento envolvendo 11 veículos deixou o saldo de nove mortos e dezenas de feridos na manhã desta segunda-feira, 16, em Minas Gerais. O grave acidente foi registrado na BR-251, no município de Francisco Sá, na região norte do Estado. Entre os veículos envolvidos estão um ônibus e quatro carretas.

As Polícias Militar e Civil, além de bombeiros e atendentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) trabalharam socorrendo os feridos e cuidando do tráfego no local da rodovia, que teve as pistas interditadas.

Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que uma das carretas transportava Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e pegou fogo. Os feridos, entre eles uma mulher grávida, foram levados para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros com a ajuda, também, de um helicóptero.

O número de feridos ainda era contabilizado até o início da tarde desta segunda-feira, e segundo informações iniciais, poderia chegar a 50. O estado das vítimas não havia sido informado até a publicação desta matéria.