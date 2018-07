Engavetamento em MG deixa 8 mortos e mais de 60 feridos

Um engavetamento envolvendo 11 veículos deixou oito mortos e 64 feridos na manhã desta segunda-feira, 16, em Minas Gerais. O acidente, que teve entre os veículos envolvidos um ônibus e cinco carretas, foi registrado na BR-251, município de Francisco Sá, na região norte do Estado.

Representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a divulgar que nove pessoas teriam morrido, mas o número foi corrigo à noite pelo Corpo de Bombeiros. Até as 20h, o trabalho continuava no local, com veículos carbonizados ainda posicionados na pista, interrompendo o tráfego em ambos os sentidos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma das carretas transportava GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) e pegou fogo. A partir daí outros veículos foram atingidos pelas chamas e, entre as vítimas, quatro morreram carbonizadas dentro dos carros.

Uma carreta que estava parada com defeito no acostamento da pista também foi atingida e pode ter contribuído para o acidente, mas as causas ainda serão apuradas. Dos feridos, dez tiveram de ser transferidos para Montes Claros (MG), incluindo um policial militar que teve 90% do corpo queimado e respirava por aparelhos.

Perigo

A BR-251, também chamada de rodovia Júlio Garcia, tem mais de 1.500 quilômetros e vai da Bahia ao Mato Grosso passando pelo norte mineiro. Motoristas relatam más condições em alguns pontos da estrada, que em janeiro deste ano foi palco de outro trágico acidente. Na ocasião, quatro veículos colidiram, deixando 13 pessoas mortas e 39 feridos.