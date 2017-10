Enfermeira é assassinada em tentativa de assalto na Dutra

Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça em uma tentativa de assalto, na noite deste sábado, 7, na zona norte do Rio. O crime ocorreu no quilômetro 163 da Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna.

A enfermeira Ângela Maria Ferreira da Cunha, de 27 anos, tinha acabado de deixar o plantão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde trabalhava, quando foi abordada pelos assaltantes. Ao se recusar a entregar sua bolsa, os bandidos atiraram na cabeça da enfermeira e fugiram. Ângela estava na garupa da moto do marido, que não ficou ferido.

A Polícia Militar isolou o local do assassinato até a chegada da perícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Capital (DH), que investiga a morte de Ângela. Segundo a polícia, agentes fazem buscas por evidências que levem à identificação dos criminosos.

