Energisa sobrevoa áreas alagadas pelas chuvas em MS e reforça número de equipes

Diretores da Energisa em reunião com representantes do Exército - Divulgação

Representantes da Energisa sobrevoaram, na sexta-feira (23), os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Bonito para avaliar os prejuízos causados à rede elétrica depois da enchente que atingiu as cidades na última terça-feira (20).

Diretores e gerentes da concessionária de energia, traçaram um plano de ação para minimizar os impactos nas regiões pantaneiras e garantir a segurança da população. Em alguns pontos da cidade de Aquidauana e Miranda, foi necessário interromper o fornecimento de energia devido à altura das àguas.

“Essa é a nossa filosofia. A Energisa não só fornece energia, a gente se envolve com a sociedade, e se sensibiliza também. Os técnicos da empresa estão atuando em conjunto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e nós queremos devolver o conforto àqueles clientes que foram surpreendidos pela chuvarada”, afirmou o diretor técnico da distribuidora, Paulo Roberto dos Santos.

As ocorrências no sistema da concessionária aumentaram em quase 50% e o número de equipes em campo foi reforçado em três vezes, desde o dia em que as cidades decretaram situação de emergência. O coordenador da área de Operação, Rodrigo Fraiha, explicou que as equipes estão buscando meios alternativos de locomoção para chegar nas localidades atingidas, pois os acessos tradicionais estão bem prejudicados, “Sobrevoamos essas áreas hoje para ver de que forma poderíamos melhorar a nossa logística de atendimento”, disse.

A comitiva da Energisa aproveitou a visita para conversar com lideranças da prefeitura e do exército. O comandante do 9º Comando Militar do Oeste, Fábio Batista Bogoni, responsável pela passadeira flutuante que evitou o isolamento da população de Aquidauana e Anastácio, elogiou a iniciativa da concessionária diante da situação catastrófica do município. “É muito importante essa iniciativa da empresa porque realmente a enchente foi de grandes proporções. Pessoas que moram há 30 anos comentam que nunca viram algo parecido com o que aconteceu nesses dias”, destacou.

O coordenador do departamento de Construção e Manutenção, Rogério Fernandes e o supervisor da região de Jardim, Mário Ivo Ignácio, também participaram do sobrevoo dos municípios.