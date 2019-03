Energisa revitaliza principal Centro de Convenções de MS

Projeto de eficiência energética foi aprovado no ano passado soma o investimento de R$ 798 mil e possibilitou a substituição de luminárias, lâmpadas, reatores e centrais de ar condicionado com baixo rendimento - Divulgação

Nesta terça-feira (12), a Energisa vai entregar ao Governo do Estado a obra de revitalização no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, por meio de recursos do Programa de Eficiência Energética - PEE da concessionária, que segue regulamentação emanada da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

O projeto de eficiência energética aprovado no ano passado soma o investimento de R$ 798 mil e possibilitou a substituição de luminárias, lâmpadas, reatores e centrais de ar condicionado com baixo rendimento.

O investimento permitiu a instalação de 588 luminárias LED e 848 lâmpadas LED de alta tecnologia, além de 11 centrais de ar condicionado eficientes e 5 equipamentos de ar condicionado tipo split inverter com Selo Procel de Economia de Energia.

A economia de energia prevista é de 307,93 MWh/ano. “O projeto proposto pela Energisa, foi baseado em levantamentos de campo e informações prestadas pela administração, buscou medidas para o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações do Centro de Convenções, relativas ao uso final de energia elétrica”, diz o coordenador de Eficiência Energética, Emerson Nantes.

“Além do menor consumo, a iniciativa garante mais conforto e segurança aos servidores e visitantes proporcionando um ambiente melhor por meio de um serviço de excelência aos eventos de negócios, culturais e artísticos”, finaliza o diretor técnico e comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos.

Sobre o PEE

No ano passado, a Energisa Mato Grosso do Sul destinou R$ 7,7 milhões em iniciativas que contribuíram para a redução do consumo de energia de prédios públicos, hospitais, instituições filantrópicas e clientes da classe residencial de baixa renda, que tragam benefícios para a sociedade sul-mato-grossense.

Nos últimos 12 meses, os principais projetos executados foram:

Nossa Energia: Projeto é desenvolvido para as comunidades de baixa renda em todas as cidades da área de concessão da Energisa Mato Grosso do Sul, com o objetivo de estimular o uso eficiente e seguro de energia elétrica. Compreende um conjunto de ações educacionais voltadas para a consciência de combate ao desperdício e para a mudança de hábitos, estimulando o consumo consciente e fortalecendo os laços entre a Energisa Mato Grosso do Sul e seus clientes.

Todos os consumidores cadastrados na Tarifa Social da Energia Elétrica (TSEE) podem fazer a troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED, assim como participar das palestras, peças teatrais e dinâmicas realizadas nas 02 Unidades Móveis Educacionais, dotadas de toda a infraestrutura necessária para proporcionar aos alunos das escolas públicas e particulares um aprendizado lúdico e digital fora da sala de aula.

Espaço Energia: Tem como objetivo orientar a população sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica. O Espaço Energia oferece aos visitantes a oportunidade de se familiarizar com os princípios da física e com a história da eletricidade, tendo o suporte de maquetes, protótipos, sala de vídeo, sala de recreação, experiências audiovisuais, exposição de obras de artistas locais e um espaço que faz o contraponto de uma residência antiga e outra atual para comparar consumo e tecnologia.

Poderes Públicos: Foram realizados diagnósticos nas instalações elétricas da Secretaria de Estado de Educação, da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS – AGEPAN e do Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva, em Coxim.

Hospitais: Foram realizados diagnósticos nas instalações elétricas do Hospital Rita Antônia Maciel Godoy, no município de Caracol, da Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba, da Associação Beneficente de Novo Horizonte do Sul e da Fundação Hospitalar de Costa Rica.

Rurais: Foi realizado diagnóstico nas instalações elétricas da Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio, localizada no município de Jaraguari.