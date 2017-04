Energisa realiza mutirão de negociação de dívidas

Clientes que possuem dívidas com a Energisa podem renegociar o débito com condições especiais a partir do dia 8 de Maio. O mutirão de conciliação realizado pela empresa em parceria com a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), segue até o dia 12 de maio.

Os interessados devem procurar a sede da ACICG, localizada na rua 15 de novembro, 390, Centro de Campo Grande, das 8h às 17h. A conciliação é uma forma solução rápida, eficiente e econômica, sendo que os clientes podem renegociar o pagamento à vista ou parcelado, obtendo descontos de 20%, 40%, 50% e 100% dos juros conforme sua negociação.

