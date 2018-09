Energisa realiza mutirão de negociação de dívidas em Sidrolândia

Campanha acontece nos dias 27 e 28 de setembro - Arquivo

Nesta quinta-feira (27), a Energisa promove uma Campanha de Negociação de débitos, em Sidrolândia. A ação acontece no Sindicato Rural do município e o mutirão de negociação tem o objetivo de facilitar a quitação das pendências dos clientes da distribuidora, evitando assim, a suspensão do fornecimento de energia.

Confira as condições especiais oferecidas:

· 1º Opção – Entrada de 15% e saldo restante em até 24 parcelas, com valor mínimo de R$ 35,00 por parcela.

· 2º Opção - Nos casos de Reparcelamento, a condição será de 40% e saldo restante em até 12 parcelas.

Para participar da campanha, é necessário comparecer ao Sindicato Rural de Sidrolândia, portando documento pessoal com foto e uma fatura com o número da unidade consumidora. O atendimento será realizado das 8h às 16h. A ação acontece nos dias 27 e 28 de setembro.

Vale ressaltar que a parcela vencida tenha, no mínimo, 30 dias de atraso, e o valor da fatura seja superior a 35 reais.

Serviço:

O Sindicato Rural está localizado na Rua Pernambuco, 360, centro.