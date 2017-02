DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | Quarta, 15 de Fevereiro de 2017 - 17:50 Energisa realiza ações de melhoria em diversas cidades do MS As ações incluem inspeções detalhadas, poda de árvores em conflito com a rede elétrica, instalação de para-raios, substituição de materiais e melhorias na rede, em geral