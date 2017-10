Energisa realiza ação de combate ao furto de energia em bairro nobre de Campo Grande

A Energisa participou junto com a Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (5) de mais uma ação de combate ao furto de energia. A operação aconteceu em residências e estabelecimentos comerciais na área nobre da Capital e envolveu 25 equipes da distribuidora.

As inspeções são realizadas com base em informações do sistema inteligente de combate a perdas da companhia que monitora constantemente o comportamento de consumo dos clientes, bem como qualquer violação no sistema de medição. Mais de dez locais foram detectados pelos desvios e três pessoas detidas em flagrante durante a fiscalização.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. A pena para quem comete a fraude varia de 2 a 8 anos e para quem é beneficiado pela fraude, de 1 a 4 anos. Ao longo do dia, a ação continuará sendo realizada, e irá abranger novos bairros.

O gerente da Área de Combate às Perdas da Energisa, Ercilio Diniz Flores, explica que as fraudes comprometem a confiabilidade e qualidade da rede de distribuição de energia, e provocam uma concorrência desleal para aquele comércio que se beneficia. Além disso, a ação visa reduzir os custos que essas irregularidades geram para o consumidor. “Queremos reduzir os prejuízos para os nossos clientes. A sociedade não aceita mais esse tipo de prática. Hoje, há um impacto de 4% na conta de luz dos clientes por conta do furto de energia. Esse aumento já chegou a 7%”, afirmou.

A concessionária atua em todo o estado no combate a furtos de energia, uma obrigação regulatória determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além de ser crime e gerar impacto nas tarifas de clientes regulares, as ligações clandestinas oferecem riscos à população já que podem ocasionar acidentes com choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Para denúncias, o cliente deve sempre entrar em contato com a Energisa pelo 0800 722 7272.

Veja Também

Comentários