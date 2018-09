Energisa participa do 2º Workshop de boas práticas na prevenção de acidentes

Divulgação

A Energisa participa entre os dias 27 e 29 de setembro, do 2º Workshop de Segurança, Saúde, Meio Ambiente com Exercício Simulado Integrado (Emergência 2018), que reúne os melhores profissionais e agentes públicos e privados do segmento, no Centro de Convenções Albano Franco.

O evento tem como finalidade discutir as boas práticas no que se refere à integridade física de empregados, empregadores, instalações de trabalho, equipamentos de segurança e meio ambiente, no sentido de contribuir para uma gestão eficaz da saúde e segurança do trabalho. A inscrição é gratuita, basta que o participante leve 1kg de alimento não perecível a fim de contribuir com os projetos sociais.

Para o presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, o Workshop é um momento para reforçar o valor ‘Segurança’, um dos principais assuntos tratados na distribuidora. “A energia elétrica não tem cor e não tem cheiro. Levamos essa preocupação todos os dias para nossos eletricistas e demais colaboradores. Zelar pela própria vida é a regra número um da empresa”, disse.

Para o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Sintest/MS), André Luiz Ferreira, o Workshop assegura a qualificação e atualização de informações pertinentes tanto ao empregador quanto ao empregado. “Trata-se de um painel de ideias visando fomentar a cultura prevencionista, com requalificação de conhecimentos em relação aos requisitos legais para a SST, além do aperfeiçoamento profissional em si”, esclareceu.

O Workshop conta com o apoio da Energisa, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego.

Durante o evento, ainda haverá ações educativas e lúdicas para as crianças. No local, 20 computadores estarão à disposição dos jovens para atividades de conscientização, além do oferecimento de exames gratuitos de mamografia às mulheres e outros voltados à saúde do homem.