Energisa leva Tarifa Social e negociação de débitos às famílias indígenas de Nioaque

Ação da Energisa nas aldeias indígenas para o cadastro da Tarifa Social - REPRODUÇÃO

Nesta quarta (19) e quinta-feira (20), aldeias indígenas de Nioaque recebem atendimento da Energisa para cadastramento na Tarifa Social e negociação de débitos. Objetivo da ação é levar os serviços da concessionária às comunidades indígenas da região, sendo promovida em parceria com o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica (Concen) e com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).



“É necessário voltar o olhar para as aldeias indígenas, pensando em como podemos facilitar o acesso dos nossos serviços de atendimento. Por isso, realizamos essa ação para atender as 400 famílias indígenas das aldeias, incluindo quem ainda não está na Tarifa Social, já que é um direito que impacta diretamente no orçamento familiar de cada cliente”, explica Helier Fioravante, gerente Comercial da Energisa.



Na manhã desta quarta-feira (19), a equipe da Energisa estará na Aldeia Cabeceira, já no período da tarde, moradores da Aldeia Água Branca recebem o atendimento. Na quinta-feira (20), a ação será realizada na Aldeia Taboquinha pela manhã e no período da tarde, famílias da Aldeia Brejão poderão realizar o cadastro.



“As famílias baixa renda indígenas que são cadastradas na Tarifa Social podem consumir os primeiros 50kWh de graça. A partir daí, quando a faixa de consumo for entre 51 e 100 kWh podem receber desconto em até 40% no valor. Já quando a conta for entre 101 e 220 kWh, o desconto é de até 10%”, exemplifica Fioravante.



Interessados em aderir o benefício, devem levar uma conta de energia com o número da unidade consumidora, junto com Registro Geral (RG) ou o Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o comprovante do Cadastro Único, caso seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).



As famílias indígenas com débitos com a Energisa poderão negociar suas dívidas com condições especiais até o dia 28 de fevereiro. “Preparamos condições diferenciadas para atender essas comunidades. Os clientes poderão parcelar o valor em até 60 vezes, com entrada de 10%, na agência da Energisa em Nioaque”, afirma o gerente.



A agência de atendimento da Energisa em Nioaque fica na rua Benjamin Constant, 731. O horário de funcionamento é de segunda à sexta, das 7h30 às 11h30.