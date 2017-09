Energisa lança Unidade Móvel Educacional na próxima segunda-feira

Como mais uma frente de atuação em Eficiência Energética, a Energisa lança na próxima segunda-feira (4), a Unidade Móvel Educacional Espaço Energia com o objetivo de oferecer informações à população sobre uso eficiente e seguro da energia elétrica, contribuindo para o combate ao desperdício de energia nos lares e nas escolas.

Trata-se de um projeto pioneiro no Brasil, que une quatro tipos diferentes de energia para seu funcionamento, que geram economia e eficiência – diesel para deslocamento do veículo, energia fotovoltaica e eólica para iluminação, áudio e vídeo e elétrica da rede de distribuição da Energisa para os aparelhos de ar condicionado, demonstrando de forma concreta como acontece a cogeração de energia elétrica.

A Unidade Móvel apresenta de forma didática como combater o desperdício da eletricidade na residência e prevenir acidentes com equipamentos didáticos interativos; painéis com realidade aumentada, que permitem focar um tablet sobre as imagens e ativar animações com dicas de economia de energia; além de óculos 360 graus, que ensinam como evitar o desperdício de energia em cada ambiente da casa. Os visitantes ainda podem fazer jogos sobre energias renováveis e descobrir, por meio de uma cartilha funcional ativada por gestos, como se proteger de acidentes causados pela eletricidade.

Quem tiver interesse em conhecer a parte superior da Unidade Móvel, poderá sobrevoar o veículo com um drone e ver, em detalhes, como funciona um gerador eólico e um gerador fotovoltaico. O veículo possui também uma tenda acoplada – com TV externa – para o conforto dos visitantes, demonstrando a preocupação da Energisa em bem atender seus clientes.

A Unidade Móvel visitará as escolas de Campo Grande (municipais, estaduais e particulares) – obedecendo os horários de funcionamento das instituições – e percorrerá todo o estado de MS, nos 74 municípios atendidos pela Energisa. O veículo participará ainda, de ações em locais públicos como praças, oferecendo os diversos serviços comerciais da empresa.

Para agendar uma visita é muito fácil. Ligue para os telefones (67) 3398-4576 e (67) 3398-5460.

Serviços:

O evento será realizado dia 4 de setembro, às 9 horas, no Espaço Energia (Av. Afonso Pena, 3901), em Campo Grande e contará com a presença de alunos de escolas públicas, além de autoridades e instituições ligadas à educação e cultura.

