Energisa lança programa de aproximação com líderes comunitários da Capital

- Divulgação

Com objetivo de estreitar o relacionamento com a população, a Energisa MS lançou nesta sexta-feira (1º) o programa Energisa na Comunidade. O projeto prevê uma aproximação da concessionária por intermédio dos líderes de bairro, criando um canal direto para comunicação de condições de riscos com a rede elétrica, bem como a ampliação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, além de negociação de débitos e atendimento as demandas dos clientes.

Lideranças comunitárias de diversas regiões de Campo Grande estiveram na manhã de hoje na sede da Energisa para conhecer como irá funcionar o programa. Esses representantes serão capacitados para atuar como parceiros da Energisa em prol da sua comunidade, repassando as demandas de serviços emergenciais como cabos rompidos, árvores em conflito com a rede elétrica, curtos-circuitos, postes em condições inadequadas, entre outros problemas enfrentados pela população. Além disso, serão realizadas reuniões e visitas mensais dos líderes de bairro na distribuidora de energia.

Na ocasião, gestores da Energisa apresentaram aos líderes comunitários como funciona o sistema elétrico e o atendimento realizado pela concessionária aos clientes. Os temas abordados foram: Atendimento do Call Center; Fiscalização e Irregularidades (fraudes); Segurança na Rede e Manutenção Preventiva; Plano de Contingência no período de chuvas; Inadimplência e Parcelamentos e Tarifa Social.

O diretor-técnico da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, e a presidente do Conselho do Concen (Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica da área de Concessão da Energisa-MS), Rosimeire Cecília da Costa, participaram da abertura do evento e destacaram a importância da iniciativa.

Segundo o coordenador de Grandes Clientes e Poder Público, Héber Selvo do Nascimento, “Este programa nos permite uma maior integração e transparência com a sociedade, em especial com as pessoas que formam a opinião dentro das comunidades. Ele foi desenvolvido com o foco em três valores importantes da empresa que são segurança, compromisso com a comunidade e é claro os nossos clientes, a razão da nossa existência.

A líder comunitária do bairro Piratininga, Leonor da Silva Nazário, elogiou o programa e disse que esperava por esse momento a muito tempo. “Nós como liderança comunitária somos os olhos de muitos órgãos dentro da nossa cidade e a gente sabe da necessidade dos bairros. Esse acesso é uma via de mão dupla: tanto a empresa atende a gente, como nós podemos mostrar as dificuldades que enfrentamos”.

O presidente do bairro Santa Luzia, Elzio Moreira da Silva, também elogiou a ação. “Quero parabenizar a Energia por criar esse canal com os líderes comunitários. A gente precisa muito disso e acredito que podemos ajudar a comunidade e a empresa a se relacionarem melhor”, disse.