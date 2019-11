Energisa interdita parte da 14 de Julho e gera revolta entre comerciantes na manhã de hoje

A Energisa afirma ainda que os serviços programados na obra de requalificação da Rua 14 de Julho acontecem em horários estratégicos para não afetar o comércio da região - Foto: Divulgação/Denilson Secreta

Neste sábado de pagamento (9), a rua 14 de Julho, conhecida pelas lojas na região central de Campo Grande, amanheceu interditada pela Energisa.

Os lojistas ficaram indignados e organizaram uma manifestação entre o cruzamento com a Cândido Mariano, solicitando uma posição da concessionária, pois este tipo de interdição causa prejuízos aos comerciantes.

O presidente da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, divulgou uma nota pública sobre o acontecido:

"Estarrecidos com a falta de respeito aos lojistas da área central de Campo Grande. É assim que estamos nos sentindo. Em pleno sábado da semana de pagamento, a rua 14 de Julho amanhece completamente fechada pela Energisa, como parte das obras do Reviva Campo Grande.

A CDL Campo Grande já havia solicitado à Energisa, por meio de ofício, no dia 31 de outubro, que informasse com antecedência seu cronograma de trabalho na via.

Lamentamos que, mesmo na reta final da obra, situações como esta ainda aconteçam e pedimos encarecidamente que tenham respeito aos lojistas."

Energisa

O portal "A Crítica" fez o contato com a assessoria de imprensa da Energisa, que alegou que todo o planejamento de execução da obra foi estruturado para minimizar o impacto aos lojistas, e que o serviço emergencial realizado pelas equipes da concessionária na manhã de hoje se fez necessário para não comprometer o fornecimento de energia.

A distribuidora afirma ainda que os serviços programados na obra de requalificação da Rua 14 de Julho acontecem em horários estratégicos para não afetar o comércio da região.

"A Energisa pede desculpas pelo transtorno e informa que irá procurar diretamente a CDL para alinhar outros ajustes que possam trazer mais tranquilidade aos lojistas nesta fase final da obra", diz a assessoria.