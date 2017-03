Maracaju recebe ações para evitar quedas de energia

As ações estão previstas para durarem duas semanas e foram planejadas em reunião prévia com a administração municipal / Divulgação/Assessoria

A Energisa iniciou nesta segunda-feira (20) uma operação intensiva de manutenção da rede elétrica no município de Maracaju para garantir mais qualidade no fornecimento de energia. O objetivo é realizar podas de árvores em toda a cidade para garantir segurança à população e minimizar os problemas ocasionados por plantios inadequados da vegetação ou pela falta de poda preventiva, que é de responsabilidade da prefeitura municipal.

As ações estão previstas para durarem duas semanas e foram planejadas em reunião prévia com a administração municipal. Neste período, equipes da Energisa fazem uma força-tarefa na área urbana e zona rural efetuando a poda de árvore enquanto a Prefeitura Municipal de Maracaju se compromete em recolher os galhos. Também será realizada a manutenção preventiva na rede de distribuição de energia com equipamentos que propiciam a realização do serviço sem desligamento da rede.

A Energisa atua com plano de manutenção permanente em Maracaju e reforça que é de responsabilidade da distribuidora apenas a poda de árvore em contato com a rede elétrica.

