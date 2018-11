Energisa ganha Troféu Bronze do Prêmio Qualidade de Gestão 2018

Objetivo do prêmio é de melhorar os processos gerenciais relativos à cultura organizacional e desenvolvimento da gestão, governança, exercício da liderança e análise do desempenho de uma organização - Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul foi premiada nesta sexta-feira (30) com o Troféu Bronze do Prêmio Qualidade de Gestão PQG/MS 2018, na categoria 500 pontos – Rumo à Excelência, promovido pelo Instituto MS Competitivo. A cerimônia de reconhecimento aconteceu no auditório do Sebrae/MS.

O Movimento MS Competitivo é voltado a organizações públicas e privadas de grande e pequeno porte, que tem como objetivo melhorar os processos gerenciais relativos à cultura organizacional e desenvolvimento da gestão, governança, exercício da liderança e análise do desempenho de uma organização.

“A motivação para participar do PQG/MS 2018 se deu em função de submetermos nosso modelo de gestão, específico ao Setor Elétrico (modelo setorial), à comparação com outros modelos de gestão de negócios de outros segmentos de mercado, buscando compartilhar experiências, aprendizados e capturar melhores práticas que possam enriquecer a forma de gestão da Energisa”, disse o presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes.

A concessionária trabalha com base em um modelo de gestão integrado que se desdobra da alta liderança para todos os colaboradores em seus diversos níveis de atuação na empresa, buscando o engajamento, comprometimento com a estratégia e transparência nos objetivos a serem atingidos.

Periodicamente, a empresa realiza reuniões e relatórios de acompanhamento dos Planos de Ações e Plano Orçamentário, a fim de garantir o controle das ações e apurar os avanços, desvios e ações mitigadoras de riscos para o cumprimento dos objetivos estratégicos.

“Nossas práticas de gestão buscam suficiência para uma “Jornada de Transformação”, onde compreendemos que a Energisa Mato Grosso do Sul é um sistema vivo, com responsabilidade socioeconômica, integrante de um ecossistema complexo (74 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul com mais de 1 milhão de consumidores), com o qual interage, coopera e do qual depende, atuando com ética, velocidade de aprendizado e capacidade de adaptação diante de cenários adversos e incontroláveis”, afirmou o gerente de Gestão de Projetos, Pedro Aurélio Fernandes Netto.

Participaram da premiação o diretor Técnico Comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos; o gerente de Manutenção e Alta Tensão, Adilson Carvalho Panizza; gerente de Planejamento e Orçamento, Antonio Mauricio De Matos; gerente de Comunicação e Marketing, Bianca Nigres da Cunha; gerente de Medição e Combate a Perdas, Ercilio Diniz Flores; gerente de Construção, Manutenção e Distribuição, Fernando Espindula Corradi, e gerente de Automação e Telecom, Cassio Fernando, supervisora de Gestão Estratégica, Renata Gomes Soares Faria e supervisora de Gestão de Qualidade, Fabiana Monfilier de Farias Custódio.