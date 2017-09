Energisa encerra projeto Conta Cidadã no dia 30 de setembro

Devido a mudanças na regulamentação do Procedimento do Programa de Eficiência Energética - PROPEE, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Energisa MS informa que o projeto Conta Cidadã, que permite a troca de materiais recicláveis por descontos na conta de luz, será descontinuado em Campo Grande a partir de 30/09/2017, conforme prazo de encerramento do projeto acordado com o órgão regulador.

A partir de agora, a Energisa teria que selecionar o projeto via Chamada Pública de Projetos, na qual uma série de requisitos são exigidos, inclusive um “termo de aceite” previamente assinado por cada um dos clientes participantes, dinâmica que infelizmente inviabiliza o funcionamento da iniciativa.

Nos últimos 17 meses, o projeto Conta Cidadã beneficiou mais de 7 mil clientes da área de concessão da Energisa MS. Ao todo, mais de 1.807 toneladas de materiais foram recolhidas para reciclagem, o que gerou aproximadamente R$ 118 mil em bônus para a comunidade.

Vale ressaltar que a Energisa realiza ainda outras iniciativas dentro do Programa de Eficiência Energética, que promove o uso eficiente da energia elétrica em equipamentos, processos e usos finais do recurso em todos os setores da economia.

