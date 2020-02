Energisa cria Plataforma Digital que agiliza execução de obras e projetos na Construção Civil

Da Redação com Assessoria

Plataforma Digital desenvolvida para atender demanda de profissionais da área da Construção Civil - Foto: Divulgação/Assessoria

Uma ferramenta digital, criada pela Energisa, facilita a vida dos profissionais da construção civil na hora de registrar projetos e concluir etapas importantes, consideradas burocráticas durante a execução de uma obra. Agora, engenheiros e projetistas não precisam mais se deslocar até a agência física da empresa de energia elétrica, podendo fazer tudo pela internet – desde inserir documentos, até fornecer dados necessários à execução e finalização das empreitas.

A plataforma conferiu celeridade aos processos e comodidade a clientes como Wellingon Ruffo, “No último mês tivemos mais de 50 projetos inscritos na plataforma, ou seja, economizamos várias visitas presenciais na agência”, relata o projetista.

Funcionários da agência também comemoram a novidade. “Ao eliminar filas, reduzimos o fluxo de clientes na agência, aumentando a eficiência e produtividade em outros atendimentos”, avalia o atendente Marcus Vinicius de Oliveira. Segundo ele, “profissionais que compareciam até 3 vezes na semana até a agência Centro da Energisa, agora não vão mais”.

Como funciona - Por meio da ferramenta é possível registrar diversos documentos, entre eles o Termo de Viabilidade Técnica de Empreendimento Vertical e Loteamento – que traz informações sobre todas as variáveis de um negócio, assim como o Termo de Aceite de Obra – declaração de recebimento de uma obra concluída por parte do contratado”, explica Rodolfo Acialdi Pinheiro, gerente do Departamento da Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa.

Outros documentos, como o Comissionamento – termo que assegura que os sistemas e componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam a contento – e até mesmo Extensão de Rede Rural particular ou obra executada pela empresa, também poderão ser apresentados por meio da plataforma digital que representa mais eficiência e agilidade no serviço prestado a milhares de profissionais da construção civil em Campo Grande e demais municípios de Mato Grosso do Sul.

Serviço: O aplicativo pode ser acessado clicando aqui. Mais informações ou dúvidas podem ser solicitadas pelo e-mail: atendimentoengenheiro@energisa.com.br.