Energisa conclui Projeto de Eficiência Energética do Hospital Universitário

Representantes da Energisa estiveram no Hospital - Divulgação

Representantes da Energisa estiveram nesta quinta-feira (09/5) no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (HUMAP-UFMS), para oficializar a entrega do Projeto de Eficiência Energética.

A parceria teve início em abril de 2018 e a concessionária substituiu equipamentos com maior consumo de energia elétrica por outros mais modernos e eficientes, com Selo Procel de Economia de Energia. No total foram trocados 75 equipamentos de refrigeração e 214 aparelhos de ar condicionado.

Segundo o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, as intervenções no sistema de refrigeração e condicionamento de ar do hospital geram um aumento da eficiência energética e contribuem para o uso racional e seguro da energia. “Todo o projeto, desde o período de execução até a sua conclusão, estimula a conscientização daqueles que trabalham na unidade de saúde; é uma cadeia em prol do bem estar das pessoas e do próprio meio ambiente”, afirmou Vinhaes.

O investimento da concessionária na implementação do projeto foi de R$ 780.153,89 com a finalidade de garantir mais eficiência energética para a instituição reduzindo as despesas com energia.

“O projeto trouxe uma série de benefícios para o atendimento do hospital em várias áreas; não só na econômica. O investimento na melhoria da infraestrutura reflete também na melhoria dos demais serviços prestados pela instituição. Agradecemos à Energisa pela parceria. As organizações têm esse papel social para que sociedade possa viver por mais tempo e da melhor forma possível cuidando dos seus recursos”, disse o superintendente do HUMAP-UFMS, Cláudio César da Silva.

Além do complexo administrativo, o projeto contemplou salas de aula, auditórios e enfermarias. “A parceria é muito importante para nós porque uniu redução de custos com maior eficiência, e o conforto gera um melhor atendimento para colaboradores, estudantes, residentes e sobretudo, pacientes, que são os mais fragilizados”, pontuou o gerente administrativo do HUMAP-UFMS, Dario Cesar Brum Arguello.

Participaram do descerramento da placa, o diretor Técnico Comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos; o coordenador de Eficiência Energética, Emerson Rivelino Nantes Alves; o chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar, Túlio Antunes Pinto; o chefe do setor de Infraestrutura Física, Josué Alfredo; o chefe da Unidade de Patrimônio, Jean Gonzales de Lima e o engenheiro eletricista do HUMAP, Romualdo Orlandeli Sanches.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Na ocasião, os diretores visitaram as dependências do Hospital Universitário e conheceram parte das instalações.