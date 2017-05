Energisa adere Campanha Maio Amarelo e reforça segurança aos colaboradores da empresa

No mês em que o assunto Segurança no Trânsito ganha destaque, a Energisa MS, aderiu a Campanha Maio Amarelo para reforçar um dos valores da Companhia, que é segurança em primeiro lugar. Nesse período, várias ações voltadas à segurança serão realizadas na unidade, entre elas, abordagem educativa nos departamentos, distribuição de folders e banners em todas as agências de atendimento do estado, além de divulgação da campanha nos canais internos de comunicação.

Em alusão a cor de atenção pela vida utilizada nos semáforos, no Espaço Energia, a iluminação ganhou luz amarela no período da noite, assim como a bandeira do Estado, na sede da empresa. Nos dias 11, 15 e 22 palestras sobre legislação de trânsito, conduta ao volante e conscientização do motorista serão realizadas para os colaboradores da empresa, em Campo Grande. Representantes do Detran, Agetran e Polícia Militar ministram as apresentações.

O coordenador de transportes da distribuidora, Alex de Almeida Leite, explica que o tema da campanha deste ano: “Minha Escolha Faz a Diferença”, vai ao encontro do alerta que a Energisa MS faz constantemente para os seus colaboradores, de que alguns acidentes são resultado das escolhas feitas no trânsito. “Segurança é a base de tudo. Precisamos conscientizar as pessoas para que elas façam as escolhas corretas no comando do veículo. A atenção ao volante é um compromisso que assumimos com a nossa vida”, diz.

Pensando nas condições de trabalho do colaborador, a Energisa MS investiu na frota da companhia, que hoje conta com 570 veículos. O padrinho do Valor Segurança da Energisa MS, Rodrigo Fraiha, ressalta que são realizadas na unidade inspeções permanentes nos veículos e treinamentos voltados para a segurança. “O Maio Amarelo é mais uma oportunidade que temos para refletir as situações adversas que enfrentamos diariamente no trânsito, justamente para não cair na armadilha da autoconfiança. Temos a missão de colocar em prática os ensinamentos que aprendemos nos treinamentos proporcionados pela empresa, respeitando, acima de tudo, o compromisso de levar fornecimento de energia elétrica com segurança para todo o estado”, afirma.

