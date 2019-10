Energisa abre lojas de atendimento mais cedo para receber idosos

Idosos poderão parcelar débito em até 60 vezes - Arquivo

Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Idoso (30/9 a 04/10), a Energisa irá abrir as principais lojas de atendimento a partir das 7 horas da manhã para receber os clientes da terceira idade que precisarem de algum serviço comercial.

Outra novidade para os idosos é sobre as condições especiais de negociação neste período. Entre as opções, consta parcelamentos de débitos com entrada de 10% do valor e o restante em até 60 vezes, além de acordo mais flexível das dívidas de clientes em atraso há mais de um ano com a concessionária.

Tarifa Social

Na ocasião, será realizado também o cadastramento na Tarifa Social para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que recebam o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) Lei LOAS, com renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo.

Para efetuar o cadastro, o cliente precisa apresentar os documentos pessoais, NIS (Número de Inscrição Social) e uma fatura da conta de energia. O objetivo é esclarecer quem tem direito ao benefício que pode chegar até 65% de desconto na conta de luz. O valor do desconto depende da faixa de consumo dos clientes. Para quem consome até 30 kWh/mês, a conta de energia pode baixar até 65%.

Para o consumo de 31 a 100 kWh/mês, a redução chega a 40%. Na faixa de consumo de 101 a 220 kWh/mês, o desconto é de 10%. Já o consumo superior a 220 kWh não incidirá desconto.

Aqueles clientes que não atualizaram o cadastro junto ao Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e perderam o benefício, deverão atualizar primeiramente o cadastro junto ao CRAS do seu município e, posteriormente, procurar a concessionária de energia elétrica.