Energia Social inicia trabalhos em Deodápolis e Glória de Dourados

Os trabalhos estarão presentes em Glória de Dourados - Divulgação/Assomasul

Para marcar o início das atividades do programa Energia Social na região, o Polo Eldorado, da Atvos, realizou uma semana de encontros nos municípios de Deodápolis e Gloria de Dourados (MS). O objetivo foi reunir representantes da comunidade, do poder público e da empresa para a formação dos Conselhos Comunitários e das Comissões Temáticas responsáveis por nortear o programa localmente. Estas reuniões fazem parte do modelo do programa que é realizado por meio da gestão participativa entre as três esferas.

A primeira Comissão Temática a ser implementada na região é a de Educação e Cultura. Ela prioriza iniciativas que atuam para o desenvolvimento local e estejam diretamente relacionadas aos temas, como cursos de qualificação profissional e atividades de promoção da cultura local, por exemplo. Para esta fase, foram realizados quatro encontros, com mais de 100 pessoas participantes: duas reuniões da Comissão Temática de Educação e Cultura de Glória de Dourados e Deodápolis, onde foram discutidos os detalhes do primeiro projeto a ser implantado nos municípios; e duas solenidades de posse e nomeação dos membros que participarão da Comissão Temática nas duas cidades. "Queremos trazer para Deodápolis e Glória de Dourados o nosso expertise em engajamento comunitário e desenvolvimento de projetos socioambientais autossustentáveis que contribuam com o a qualidade de vida local", explica Mônica Alcântara, responsável por Sustentabilidade na Atvos.

De acordo com Marcelo Fiomari, superintendente do Polo Eldorado, os encontros foram muito produtivos. "Os eventos confirmaram, de fato, o início do Energia Social na região, o que é de extrema importância para nossas comunidades", destaca.

Até o momento, 75 projetos já foram realizados pelo Energia Social em nove municípios, com cerca de 150 mil pessoas diretamente beneficiadas. O programa tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões onde a Atvos atua. Além disso, busca integrar e fortalecer os laços da empresa com a comunidade, entender as necessidades e as prioridades locais para definição dos investimentos do programa baseado nos princípios da sustentabilidade.