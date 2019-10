"Encontros para a poesia" é tema do Chá Acadêmico da ASL em outubro

Ruberval promete "uma viagem multifacetada, com presença de elementos da linguagem literária oral e de personagens relevantes da nossa cultura" - Foto: Divulgação/Assessoria

Entre repentes performáticos, o tom lúdico invadirá o templo da literatura sul-mato-grossense em 31 de outubro. Trata-se do Chá Acadêmico da ASL, evento cultural que vai receber Ruberval Cunha, criador do Improviso Guaicuru, modalidade que agrega técnicas teatrais, discurso poético, elementos musicais e a participação direta do público. Na ocasião, o poeta e repentista norteará um passeio entre rimas e histórias, sob o tema "Encontros para a poesia – um depoimento literário".

Tricampeão da Noite Nacional de Poesia, de versos livres a declamações, Ruberval promete "uma viagem multifacetada, com presença de elementos da linguagem literária oral e de personagens relevantes da nossa cultura, como o ex-presidente da ASL Elpídio Reis, Arassuay Gomes de Castro, Manoel de Barros, Américo Calheiros e Rubenio Marcelo, entre outros". Formado em Letras pela UFMS, o palestrante é presença constante em oficinas de teatro e contação de histórias.

Para o presidente da ASL, escritor Henrique Alberto de Medeiros, um dos diferenciais desta edição "está justamente na capacidade de Ruberval em trazer o público à cena, fazendo cumprir a efetiva democratização e popularização da arte literária". Já o secretário-geral, Rubenio Marcelo, destaca a oralidade única do poeta, pautada na linguística, filosofia, psicologia e sociologia. Segundo ele, são estes os ingredientes que compõem a modalidade que batizou de "Improviso Guaicuru".

A abertura do encontro estará por conta do intérprete e violonista Reginaldo Sans e declamações de Aloízio Soares. As artes plásticas também marcarão presença nas mãos da artista, poeta e professora Roseléia Valadão, que pintará um quadro temático ao vivo durante o encontro, utilizando técnicas como ressignificação de objetos cotidianos. O Chá Acadêmico da ASL começa às 19h30, realizado sempre na última quinta-feira do mês.

Serviço:

Chá Acadêmico da ASL

"Encontros para a poesia – um depoimento literário"

31 de outubro, às 19h30

Rua 14 de Julho, nº 4653, Altos do São Francisco.