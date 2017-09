Encontro vai reunir representantes dos Procons municipais em Campo Grande no dia 13

Foco do evento será o debate para solução dos grandes problemas comuns ligados à telefonia, como cobrança abusiva.

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) reúne na quarta-feira (13.9) representantes dos Procons Municipais para debater a solução de problemas de consumo em Mato Grosso do Sul. O 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor será realizado das 8h às 17h50, no auditório da Ministério Público do Trabalho, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

O objetivo do encontro é ampliar a articulação dos órgãos de defesa do consumidor para proporcionar a melhoria do atendimento. Mato Grosso do Sul conta hoje com 30 Procons instalados, dois em processo de instalação e mais cinco municípios manifestaram interesse em implantar o sistema de defesa do consumidor. A proposta do evento é alinhar as estratégias de atuação na defesa do consumidor.

Durante o evento, serão abordados temas que demandam maior atuação dos Procons. O foco do encontro será o debate para solução dos grandes problemas comuns ligados à telefonia, como cobrança abusiva, e ao sistema bancário. De acordo com dados estatísticos do Procon, entre as principais reclamações dos consumidores estão as empresas de telefonia, água, luz, atendimento bancário e financiamentos.

Também serão discutidos aspectos da atuação para aperfeiçoamento das atividades realizadas, como documentos fiscais, controle de qualidade de combustíveis, vigilância sanitária etc.

07h30 – Credenciamento

08h00 – Abertura e composição de mesa

08h30 – Apresentação do Planejamento Estratégico PROCON MS (Marcelo Salomão)• Política do consumidor – TJ – Técnicas de mediação e conciliação através do convênio e ambiente E-SAJ• Educação para o Consumo• Procon Interior

09h00 – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz): Documentos Fiscais Eletrônicos do Varejo (Eduardo Henrique Higa – Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Edson Massacazu Ochigame – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e Cupom Fiscal Eletrônico ECF (CF-e-ECF).

09h40 – Coffee Break

10h00 – Palestras Temáticas:• Operadora Claro: Solução preliminar de conflitos extrajudiciais – 30 min• Operadora TIM: Como o Conselho de usuário pode contribuir com os PROCONS (Ricardo Alves) – 30 min

11h00 – Sinpetro: Controle de qualidade dos combustíveis (Fred Milton – eng. químico do Sinpetro MS) e O sindicato e suas relações com o consumidor (Edson Lazaroto – Gerente executivo – Sinpetro MS)

11h30 – Almoço

13h30 – Vigilância Sanitária Estadual: Foco no risco (Glaucia Guimarães)

14h00 – Palestras Temáticas:• Operadora OI: Foco, avanço na satisfação do cliente frente ao órgão de defesa do consumidor – 30 min.• Sistema bancário Itaú: Atendimento rápido para consumidores Itaú / Unibanco – 30 min

15h00 – Coffee Break

15h10 – Palestras Temáticas: • Operadora Vivo: Investimentos em rede, reclamações e ações de melhorias nas relações de consumo (Assunta Campos) – 30 min• Sistema bancário Banco do Brasil: Atendimento bancário e suas alternativas – 30 min• Sistema bancário Santander: Educação Financeira & Satisfação do cliente (Sidnei Curzio Junior) – 30 min

16h40 – Palestra Temática: Sistema Educacional Anhanguera

17h10 – Discussão dos temas com o público presente

17h30 – Mesa de negócios e dúvidas e troca de cartões

17h50 – Encerramento

Evento: 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de MS

Data: 13 de setembro

Horário: 8h às 17h50

Local: Auditório do MPT – Rua Pimenta Bueno, 139, bairro Amambaí

Informações: (67) 3316-9858

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Foto: Edemir Rodrigues

