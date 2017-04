Encontro “Teia da Educação” debate prática pedagógica da Escola da Autoria

O evento promovido pela Secretaria de Estado de Educação chega em 2017 a sua terceira edição com objetivo de aproximar coordenadores e professores das escolas de Rede Estadual de Ensino à realidade da escola da autoria no protagonismo juvenil.

Na programação, a secretária Maria Cecília vai apresentar os avanços na educação sul-mato-grossense nos últimos dois anos. O consultor da SED e professor emérito da Universidade de Brasília, Pedro Demo vai abordar as propostas da metodologia “Educar pela Pesquisa”, e o professor José Gomes Pereira contará a experiência na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, da Capital, uma das primeiras a implementar a proposta.

Conforme a secretária Maria Cecília Amendola da Motta, a discussão do tema se torna ainda mais importante, uma vez que as Escolas em Tempo Integral têm a missão de transformar o estudante no autor de seu próprio conhecimento.

Em 2017, a Teia da Educação está sendo realizada nas cidades-sede das Coordenadorias Regionais de Educação.

O encontro “Teia da Educação”, em Campo Grande, acontece nesses dias 25 e 26 de abril, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

