Última edição do encontro SUAS em Movimento termina nesta terça-feira em Bonito

Campo Grande (MS) – Distante a 298 quilômetros da Capital, Bonito recebe a última edição do encontro SUAS em Movimento 2017, Apoio Técnico ao Plano de Providência, Também participam desta edição os municípios de Bela Vista, Bodoquena, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho.

A titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, destaca que a essência do evento vem sendo cumprida em todas as edições realizadas até agora. “Muito bom termos esses momentos de encontro e possibilidade de troca de ideias. Nas edições anteriores as interações se deram com muito sucesso, o que esperamos que ocorra também aqui em Bonito”, disse.

No total, nove encontros precederam o de Bonito, e todos foram organizados por meio da Superintendência da Política de Assistência Social (Supas), a partir da análise do monitoramento 2016, se configurando numa estratégia de implementação da função de vigilância socioassistencial pelo Estado.

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

No âmbito da Política de Assistência Social, cabe ao Governo do Estado o papel estratégico na coordenação da política em nível estadual estabelecendo rumos, diretrizes e fornecendo mecanismos de apoio às instâncias municipais e a toda a rede socioassistencial, pública e privada. Ofertar apoio técnico aos municípios por meio de encontros regionais visa cumprir o papel de Mato Grosso do Sul no âmbito da política específica.

Evento: Encontro SUAS em Movimento

Local: Centro de Convenções

Data: 7 de agosto a partir das 13h e 8 de agosto, das 8h às 17h.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho

Fotos: Supas

Veja Também

Comentários