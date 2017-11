Encontro sobre Direito Penal traz ministro do STJ a Campo Grande

Ministro do Superior Tribunal de Justiça Néfi Cordeiro - Divulgação

Nesta segunda-feira, 27 de novembro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Néfi Cordeiro vem a Campo Grande proferir a palestra Jurisdição Criminal no Superior Tribunal de Justiça, a partir das 20h, na Uniderp Matriz, situada na Avenida Ceará 333. A iniciativa integra a 3ª Jornada da Escola da Magistratura Federal do Paraná (Esmafe/PR) e Itaipu 2017, que está circulando o país com debates e palestras para disseminar o entendimento de questões tratadas pela Justiça Federal.

Além do magistrado, a noite de aprimoramento sobre Direito Penal contará com o juiz federal de São Paulo, Marcelo Cavalli, que integra a equipe do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Com experiência em lidar com delitos financeiros e lavagem de ativos, ele abordará o tema crimes econômicos: desafios dogmáticos e pragmáticos, uma área que envolve desde as relações de consumo até o sistema financeiro nacional e a lavagem de dinheiro.

Em um momento que o país enfrenta a operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção da história brasileira, o coordenador do curso de Direito da Uniderp, Ewerton Bellinati Silva, avalia que o encontro é de grande importância, "pois promove uma imersão com grandes autoridades do Direito sobre temas mais atuais da Justiça Federal e qualifica acadêmicos e profissionais do âmbito jurídico no exercício da profissão e cidadania".

Esta é a primeira vez que o estado do Mato Grosso do Sul recebe o evento, criado em 2015. A edição regional acontece em parceria com a Uniderp e para participar, basta comparecer ao local. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Uniderp | 3ª Jornada Esmafe/PR e Itaipu 2017 na Uniderp

Data: 27 de novembro

Horário: às 20h

Local: Auditório bloco 5 – Uniderp Matriz

Endereço: Rua Ceará, 333, Miguel Couto.