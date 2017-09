Encontro reúne Procons e busca padronizar informações para melhorar atendimento

Trocar experiências, compartilhar soluções e buscar novos caminhos na defesa efetiva do consumidor é a principal proposta do 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, que está sendo realizado, desde às 8 horas da manhã desta quarta-feira (13), no auditório da Ministério Público do Trabalho.

Participando do evento pela primeira vez com o Procon Municipal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, salienta a importância do evento ao transmitir informações para que se conheça os direitos e os cobre de quem é devido.

O prefeito Marquinhos Trad afirmou que proteção de direitos ao consumidor não é privilégio, e deve ser cobrado sempre. “O consumidor sempre foi a parte mais vulnerável da relação consumerista. Nós somos bons em cumprir os deveres. Se pagamos uma conta de água, luz, ou qualquer outra fatura com um dia de atraso, não reclamamos da multa. Então, o que se exige da gente, tem sido cumprido, e os nossos direitos? Por isso, criamos pela primeira vez, dentro da Capital, o Procon Municipal. Já fizemos cartilhas, propagandas e estamos indo nas escolas. Direito de Consumidor precisa de uma consciência, de uma educação, por isso eu parabenizo por este 12º encontro”, disse.

Para o superintende do Procon MS, Marcelo Salomão, o ponto mais importante do encontro é a aproximação entre os Procons do interior com o da Capital. “Nós trouxemos as grandes empresas que sofrem mais demandas, como: as telefonias e os bancos. Trouxemos para instrução a Secretaria de Fazenda, a Vigilância sanitária, que são parcerias que podem ser usufruídas. Este encontro fortalece a rede estadual de defesa do consumidor. E é o primeiro que o Procon Municipal participa, é mais uma felicidade pra gente, que é mais um lugar de defesa, e que será um sucesso para os nossos consumidores”, frisou.

Salomão destacou que o caminho para fortalecer a rede é a educação e políticas de educação. Ele revelou que o trabalha realizado vem dando frutos, pois as pessoas estão mais conscientes. “O consumidor tem que reclamar e é uma tendência que vem aumentando. No ano passado neste mesmo período tínhamos 20 mil reclamações registradas no Procon, este ano temos 26 mil. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos”, afirmou.

Já o subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor Valdir Custódio lembrou que embora cada Procon tenha seu sistema municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, eles devem falar a mesma linguagem em uma plataforma estadual. “Quando se fala a mesma linguagem se tem mais efetividade. Por isso é importante essa troca de experiências, esse compartilhamento de soluções, para se buscar constantemente novos caminhos da Defesa do Consumidor” disse.

O encontro objetiva ampliar a articulação dos órgãos de defesa do consumidor para proporcionar a melhoria do atendimento. Durante o evento, estão sendo abordados temas que demandam maior atuação dos Procons.

Mato Grosso do Sul conta hoje com 30 Procons instalados, dois em processo de instalação e mais cinco municípios manifestaram interesse em implantar o sistema de defesa do consumidor.

