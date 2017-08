O I Encontro Nacional das Comissões de Direito Agrário e/ou do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil será dia 28 de agosto em Porto Alegre. A Seccional Mato Grosso do Sul vai participar do evento, por meio do Presidente da Comissão, Marcos Zbowski Pollon.

O encontro vai começar às 8h30 da próxima segunda-feira (28) e a abertura será realizada pelo Presidente Nacional Claúdio Lamachia.

As inscrições devem ser feitas pelo site da ESA/RS: http://portaldoaluno.oabrs.org.br/.

