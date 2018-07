Encontro entre Trump e Putin vai colocar América em um lugar melhor, diz Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comemorou mais uma vez neste sábado a disposição do chefe dele, o presidente Donald Trump, e do líder da Rússia, Vladimir Putin, em realizar uma reunião bilateral nesta segunda-feira.

"É muito, muito importante. Estou confiante que o encontro vai colocar a América em um lugar muito melhor", afirmou Pompeo, em conversa com jornalistas.

O secretário deve participar da cúpula, que ocorre na segunda-feira em Helsinque, na Finlândia.

O encontro na Finlândia marca a última parada de Trump no périplo pela Europa, onde o presidente dos Estados Unidos participou da cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), jantou com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, e se encontrou com a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II.

Neste sábado, na Escócia, país de origem da mãe dele, Trump não cumpriu agenda formal. Ele apenas jogou golfe e tuitou - contra o multiculturalismo europeu, a CNN e aqueles que sugerem que ele fez parte do conluio da Rússia para interferir nas eleições de 2016.

A passagem de Trump pelo Velho Continente também tem sido marcada por polêmicas. Ele foi recebido com protestos em Londres e na Escócia e deu declarações embaraçosas sobre o desempenho da premiê britânica nas negociações do Brexit. Fonte: Associated Press.