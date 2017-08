Encontro em Corumbá conclui rodada de seminários do Ministério do Turismo

Evento é a oportunidade para que representantes do órgão apresentem ações voltadas ao desenvolvimento do turismo nas cidades que receberam apoio do Ministério para divulgação de seus festejos juninos

Brasília (DF) – Corumbá (MS), porta de entrada do Pantanal e palco da tradicional festa do Banho de São João, recebe nesta terça-feira (29) o quinto e último Seminário de Promoção e Qualificação, realizado pelo Ministério do Turismo nas cidades contempladas pela Pasta com ações de apoio a eventos juninos.

Durante o encontro, no Centro de Convenções Miguel Gómez, gestores públicos e representantes do trade local terão a chance de apontar prioridades na área e conferir ações do MTur voltadas ao desenvolvimento do setor, como o posicionamento de produtos no mercado e iniciativas de capacitação profissional.

O seminário encerra um ciclo de eventos do tipo realizados no mês de agosto em Campina Grande (PB), São Luís (MA), Bragança (PA) e Belo Horizonte (MG). As cidades foram selecionadas por meio de chamada pública para receber press trips, quando jornalistas e blogueiros conheceram os festejos juninos e divulgaram atrativos das regiões.

O coordenador-geral de Produtos Turísticos do MTur, Cristiano Borges, comemora a grande adesão aos encontros e prevê avanços no enfrentamento de desafios, a exemplo da sazonalidade. “A receptividade foi muito boa. Os participantes conhecem ações como o Calendário Nacional de Eventos, cursos de qualificação e buscam uma forma de superar gargalos do setor”, relata.

Além da exposição dos resultados das press trips, os seminários proporcionam alinhamento com vistas a novos projetos. União esta que, segundo Viviane Neves, gerente da Fundação de Turismo do Pantanal, é essencial à consolidação de produtos. “Precisamos efetivar os festejos e outros atrativos no mercado e o respaldo do MTur, falando pro nosso trade, é importante”, vislumbra.

Os encontros permitem, ainda, a abordagem de assuntos como o reforço da importância do Cadastur, cadastro de prestadores de serviços turísticos do MTur, para incentivo à formalização de atividades; boas práticas de turismo responsável e tendências de segmentação no setor.

Aluizer Malab, presidente da Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, cidade que sediou o seminário no último dia 17, considera a oportunidade de qualificação o principal benefício dos encontros. “Além de identificar necessidades de promoção e qualificação, foi uma ótima oportunidade para a cadeia produtiva da cidade se capacitar ainda mais”, avalia.

A realização das press trips fez parte da estratégia do MTur de transformar os festejos juninos em produtos atrativos aos mercados doméstico e internacional. Apenas neste ano, o Calendário Nacional de Eventos do órgão contabilizou mais de 100 festejos juninos em todas as regiões do país.

ECONOMIA – O impacto financeiro dos festejos juninos comprova o potencial dos eventos na geração de fluxo turístico e divisas. Campina Grande contabilizou a movimentação financeira da ordem de R$ 200 milhões, alta de 25% em relação a 2016, com 2,5 milhões de visitantes nos 30 dias de celebração.

No Maranhão, as festas injetaram R$ 60 milhões na economia local, sendo R$ 20 milhões provenientes apenas do São João de Todos, em São Luís. Na capital mineira, por sua vez, o Arraial de Belo Horizonte atraiu 185 mil frequentadores e movimentou R$ 1,68 milhão.

Já o Banho de São João de Corumbá recebeu 51 mil pessoas, com um saldo de R$ 430 mil, e o Arraial dos Caetés de Bragança foi o destino de um público superior a 50 mil, fazendo circular R$ 124,5 mil no município.

