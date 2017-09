Encontro dos Cowboys é inserido no Calendário de Eventos de MS

O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15) traz a Lei 5.057, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a festa denominada Encontro dos Cowboys, realizada no município de Ribas do Rio Pardo.

O evento é realizado anualmente no mês de agosto e já está em sua 20ª edição. “Em 1997, a festa teve início, se tornou referência cultural no estilo sertanejo e um dos mais importantes rodeios do Estado”, destacou o parlamentar.

Segundo Câmara, são quatro dias de apresentações com artistas sul-mato-grossenses e montarias de peões de todas as regiões do país. “Os shows trazem vários benefícios à cidade, como lazer e movimentação no comércio. Além disso, as pessoas carentes recebem os alimentos e remédios arrecadados”, acrescentou o deputado.

Utilidade Pública

Também foi sancionada pelo Poder Executivo a Lei 5.056, do deputado Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, que declara como Utilidade Pública a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Regional Mundo Novo.

“A equipe é formada por mulheres que oferecem carinhosamente seu tempo, amor e respeito a quem precisa de apoio em um momento tão delicado. O comprometimento com a qualidade de vida, o bem-estar do paciente e a humanização dos atendimentos são as características da instituição”, disse Onevan.

