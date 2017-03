Encontro de russos com genro de Trump tratava de "rotina", diz Kremlin

O encontro entre o genro e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e representantes de um banco estatal russo tratava de "negócios rotineiros", afirmou nesta terça-feira o governo da Rússia.

Segundo o porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, o Kremlin não tinha consciência da reunião entre Jared Kushner e banqueiros russos antes dela acontecer.

Em um comunicado divulgado ontem, o banco Vnesheconombank, afirmou que o encontro com Kushner fazia parte de uma série de discussões com representantes de instituições financeiras da Ásia, Europa e EUA.

Kushner concordou em falar ao comitê de inteligência do Senado, que investiga uma possível interferência da Rússia nas eleições do ano passado, bem como ligações entre membros da campanha do republicano e autoridades russas. Fonte: Associated Press.

