Representantes dos Procons debatem sobre a solução de problemas de consumo no MS

Representantes dos Procons Municipais estarão reunidos na Capital, nesta quarta-feira para debater a solução de problemas de consumo no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Superintendente do Procon/MS Marcelo Salomão, esse é o 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, e o objetivo é oferecer serviços com mais agilidade e qualidade.

De acordo com dados estatísticos do Procon, entre as principais reclamações dos consumidores estão as empresas de telefonia, água, luz, atendimento bancário e financiamentos.

Mato Grosso do Sul conta hoje com 30 Procons instalados, dois em processo de instalação e mais cinco municípios manifestaram interesse em implantar o sistema de defesa do consumidor. A proposta do evento é alinhar as estratégias de atuação na defesa do consumidor.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

