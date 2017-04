Encontro de motociclistas irá movimentar Nova Andradina neste mês

Moto clubes de várias regiões do País já confirmaram presença na edição 2017 do New Route Motorcycle, que acontece entre os dias 21 e 22 de abril, em Nova Andradina. O encontro, um dos principais do interior de Mato Grosso do Sul, será realizado no Parque de Exposições Henrique Martins e é organizado por Os Movidos Promoções e Eventos.



Os portões serão abertos às 8h do dia 21, uma sexta-feira e feriado de Tiradentes. “Nesta edição buscamos a consolidação como um evento clássico para os amantes do motociclismo. A organização se esforçou muito para apresentar uma programação variada, para que todos se sintam bem à vontade. Cada um com seu estilo e todos no New Route”, destacou Claudinei Magrelo, um dos organizadores



A programação do primeiro dia tem início às 15h com o Lava Sexy e prossegue, às 19h, com os shows das bandas Território Nacional, Turma do Zé e Guns N’ Roses cover, além de show de wheeling com o grupo Domínio Vertical. No sábado (22), as atividades também começam no período da tarde e haverá brinquedos infláveis gratuitos para crianças acompanhadas por participantes do encontro.



O segundo dia do New Route Motorcycle contará ainda com Lava Sexy, às 15h. Já a partir das 19h, os shows musicais ficam por conta das bandas Alive, Killver, AC/DC cover e Muchileiros. Para os amantes do wheeling, o grupo Domínio Vertical também se apresenta no sábado. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (67) 9 8176-1116. O passaporte para os dois dias sai por R$ 30.

