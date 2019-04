INTERNACIONAL Encontro de cúpula Rússia-Coreia do Norte deve ser na próxima semana 19 abril 2019 - 06h54 Tweet EFE/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREM/ direitos reservados Uma autoridade de alto escalão do gabinete presidencial russo declarou que o primeiro encontro de cúpula entre o presidente Vladimir Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, deverá ocorrer na próxima semana. A autoridade disse à emissora pública de televisão do Japão NHK, nessa quinta-feira (18), que os dois líderes deverão se encontrar em um salão de conferência internacional, em Vladivostok, possivelmente na próxima quinta-feira (25).

Acrescentou que executivos de empresas ferroviárias e fabricantes de aviões russos também visitarão a cidade. Eles esperam discutir a cooperação econômica, incluindo reparos de vias férreas e aviões comerciais da Coreia do Norte.

Segundo a autoridade, a Rússia recebeu muitas solicitações da Coreia do Norte. Putin teria o objetivo de mostrar a influência do seu país Rússia sobre a Coreia do Norte, ressaltando a cooperação bilateral, depois que a cúpula Estados Unidos-Coreia do Norte, em fevereiro, terminou sem acordo.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)