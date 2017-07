Encontro de colecionadores de bonecos de ação acontece no domingo

Colecionadores de Figuras de Ação e Dolls do Mato Grosso do Sul estarão reunidos no próximo domingo na Capital. O encontro é destinado a todos, tanto colecionadores quanto leigos, que tenham interesse em saber mais sobre o universo das figuras de ação e dos bonecos colecionáveis e será realizado neste domingo (30), a partir das 15h, na Loja Ri Happy do Shopping Campo Grande.

Com o objetivo de divulgar a linha colecionável que vem ganhando uma variedade cada vez maior de produtos e marcas, haverá também exposição de coleções dos membros do grupo nos mais variados temas, além da própria divulgação do grupo e confraternização entre os participantes.

O evento será realizado na loja Ri Happy do Shopping Campo Grande, em parceria com o canal do YouTube Baguete Apimentado e o grupo de colecionadores Action Figures e Dolls Campo Grande/MS.

Sobre o grupo Action Figures e Dolls Campo Grande/MS

O grupo de colecionadores de bonecos e bonecas colecionáveis chamado Action Figures e Dolls Campo Grande / MS foi criado no Facebook em 12 de abril de 2015 por Marcos Maravieski, com a finalidade de reunir todos os colecionadores de Campo Grande e Estado do Mato Grosso do Sul, facilitando, assim, a venda, troca e compartilhamento de informações entre os membros.

Canal Baguete Apimentado (YouTube)

Canal de entretenimento e cultura Pop, que fala sobre cinema, quadrinhos, música, séries de televisão, animes e Action Figures ( bonecos colecionáveis ) e tudo relacionado ao mundo geek. A parte de review de Figuras de Ação serve como informativo aos antigos e novos colecionadores e também permite a inserção de leigos e simpatizantes nesse hobby tão interessante. Criado em 15 de junho de 2016 por César Lucena. Entre seus membros atuais estão César Lucena, Marcos Maravieski, Wagner Lopes, Leonardo Siqueira, Kleber Moura e Carolina Castro. Canal e grupo acabam virando uma extensão um do outro.

