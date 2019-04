Encontro da Agepen em Dourados incentiva a contratação da mão de obra prisional

Dourados (MS) – A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realiza, nesta terça-feira, (30.4), o 1º Encontro de Incentivo à Contratação do Trabalho Prisional em Dourados. O evento tem início às 9h30 e será realizado no Auditório da 4º Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A intenção do encontro é demonstrar as vantagens da contratação da mão-de-obra-prisional e incentivar o interesse de novos empregadores. Na oportunidade, será apresentada a cartilha “Mão de Obra Carcerária” – Orientações para Futuros Empregadores”, elaborada pela agência penitenciária, com informações sobre a utilização do trabalho prisional. Além de reduzir custos ao empregador, a ocupação de reeducandos também contribui para a reinserção social, refletindo na redução da reincidência criminal e, consequentemente, na diminuição dos índices de violência.

Em Mato Grosso do Sul, atualmente, 32% da massa carcerária está inserida em atividades laborais, sendo mais da metade em trabalhos remunerados por meio de parcerias com 180 com empresas privadas e instituições públicas. O objetivo, segundo a direção da Agepen, é elevar esses número, mesmo o Estado já superando em cerca de 10% a média nacional de custodiados do sistema prisional trabalhando.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen MS).