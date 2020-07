Encontro anual de Observatórios discute fortalecimento das pesquisas e suas contribuições com a situação atual do turismo

O 4º Encontro da Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo - (Foto: Secom Gov)

O 4º Encontro da Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo seguiu a tendência dos eventos que primam pelo distanciamento social e reuniu virtualmente, nos dias 8 e 9 de julho, 36 observatórios de todo o país. Os Observatórios de Turismo constituem o termômetro de um destino turístico. Nesse sentido o monitoramento é de suma importância para avaliação e planejamento de ações.

Foram dois dias de encontro com avanços significativos nos encaminhamentos necessários para fortalecer as pesquisas voltadas ao Turismo no país, segundo a coordenadora do ObservaturMS (Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul), Danielle Moura. “A partir dos grupos de trabalho formados durante o evento, foi possível debater mais efetivamente metodologias de ações e maior aproximação com o Ministério do Turismo. O encontro é fundamental para discutir políticas públicas com referência nas pesquisas executadas pela Rede Brasileira dos Observatórios do Turismo, além de uma oportunidade de integração e compartilhamento de experiências entre os diversos observatórios do turismo de diferentes partes do Brasil”.

Na pauta estiveram temas como formalização, criação conjunta de um dispositivo legal, regimento interno, novas propostas de pesquisa em rede 2020/2021, Harmonização de metodologias, Redes Sociais e publicização, elaboração de um periódico científico, criação do planejamento estratégico, relações e parcerias com Ministério do Turismo, além de captação de recursos. Foram estabelecidos grupos de trabalhos por temática para os encaminhamentos, continuidade e validação no próximo evento.

O ObservaturMS foi destaque no “Grupo de Trabalho E” e citado como case de Benchmarking durante o encontro, em virtude da criação de site próprio, da identidade visual, resultados na busca pelo Google, boas práticas no uso das redes sociais (Facebook e Instagram) e constante atualização de dados no site www.observatorioturismo.ms.gov.br.

Este ano o encontro foi realizado pelo Observatório do Turismo do Estado de Goiás, com apoio da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Em 2021, o será a vez do Observatur/RN e a UERN/Natal sediar o V Encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo.

Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo

Entre seus principais objetivos, a Rede dos Observatórios de Turismo visa discutir assuntos relacionados ao monitoramento do turismo em todo o Brasil, tratando de temas como metodologias de pesquisa utilizadas pelos Observatórios e os diferentes impactos do turismo. Como resultado de suas pesquisas, os Observatórios produzem e divulgam estatísticas e indicadores de desempenho sobre as economias dos Municípios e dos Estados.

Criado a partir da união dos Observatórios do Turismo, a Rede Brasileira dos Observatórios do Turismo passou a ser prioridade no Plano Nacional do Turismo 2018-2022, tendo em vista a importância na produção de informações e do monitoramento da atividade turística em todos os níveis da federação: municipal, estadual e nacional.