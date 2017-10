Encontrado corpo de segunda vítima desaparecida em represa de SP

O Corpo de Bombeiros encontrou por volta das 9h10 desta segunda-feira, 2, o corpo da jovem que havia desaparecido na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo, de acordo com informações da Polícia Militar (PM). A vítima estava desaparecida desde o início da tarde de domingo, 1º, quando ela e outras quatro pessoas se afogaram enquanto se banhavam no local.

Três pessoas foram resgatados com vida por outros banhistas antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros. Ainda no domingo, o corpo de um rapaz, que estaria acompanhando a moça cujo corpo foi encontrado nesta segunda, foi encontrado e retirado das águas por bombeiros. As autoridades estão investigando as circunstâncias das mortes.

Veja Também

Comentários