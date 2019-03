Encontrado corpo de mulher desaparecida em enchente

Foi encontrado nesta quinta-feira, 14, o corpo de uma mulher vítima da chuva que atingiu a cidade de São Paulo na última terça-feira. Cristiane Curintima, de 39 anos, teria se afogado ao tentar resgatar cachorro de uma enchente no Lajeado, na zona leste da capital paulista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Cristiane foi localizado nesta quinta-feira nas comportas do Parque Ecológico do Tietê, em Cangaíba, zona leste de São Paulo. Ela caiu no córrego Itaquera-Mirim e foi levada pela correnteza.

As buscas por Cristiane começaram naquela terça, mas o corpo só foi encontrado dois dias depois. Naquela tarde, o temporal atingiu principalmente as zonas norte e leste da cidade, alagando vias e derrubando árvores. Dois córregos transbordaram.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um irmão de Cristiane foi ao Instituto Médico-Legal (IML), onde fez o reconhecimento do corpo.

No início da semana, outro temporal atingiu a capital paulista e cidades da Região Metropolitana. Treze pessoas morreram afogadas ou após desabamentos. Entre as vítimas, está um bebê, que foi soterrado depois que a casa onde a família morava, em Embu das Artes, desmoronou.