Encenação da peça Paixão de Cristo pode entrar para o Calendário Oficial

Foi apresentado nesta terça-feira (28/3), o Projeto de Lei (PL) 54/2017 que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, a encenação da peça teatral Paixão de Cristo, no município de Aquidauana.

A proposta é de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB) que justificou que todos os anos se tornou tradicional a encenação da peça teatral na cidade, que é considerada o Portal do Pantanal. “O intuito é proporcionar entretenimento e também atrair fluxo turístico por meio do evento cultural e religioso durante a programação da Semana Santa. A celebração da Paixão de Cristo é uma das datas mais importantes do cristianismo e sua história”, afirmou o parlamentar.

O principal objetivo da celebração é descrever os sofrimentos e obstáculos enfrentados por Jesus Cristo desde o seu julgamento até o momento da crucificação. Em Aquidauana, a primeira edição da encenação da Paixão de Cristo foi em 2015, organizada pela Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição por intermédio do grupo teatral Aquida’Arte em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidauana. Em 2017, a terceira edição será no dia 14 de abril e contará com 85 atores e mais 55 pessoas para apoio técnico.

Veja Também

Comentários