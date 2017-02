ENA e AASP promovem cursos on-line ao vivo para todo país em fevereiro

A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de fevereiro. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a aula.

O primeiro curso é sobre Ações Locatícias e o Novo CPC, entre os dias 6 e 8 de fevereiro, às 19h. No primeiro dia, os alunos aprenderão sobre aspectos gerais e ações de despejo, com Rogério Licastro Torres de Mello. No dia 7, ação de consignação e ação de revisão, com Cláudio Cintra Zarif. No último dia, ação renovatória de locação, com Luís Eduardo Simardi Fernandes. Para se matricular, clique aqui.

O segundo curso do mês de fevereiro é “Aspectos Práticos das Audiências nas Ações de Família frente ao Novo CPC”, entre os dias 6 e 9 de fevereiro, às 19h. Os professores responsáveis pelo curso são: Luciano Tadeu Telles, Nelson Sussumu Shikicima, Aleksander Mendes Zakimi e Jorge Shigemitsu Fujita. Eles apresentam extensa lista de assuntos a serem abordados. Para saber mais sobre o curso e se matricular, clique aqui.

Fechando o mês, o curso “Transformações Recentes do Direito de Família e das Sucessões”, entre 12 e 16 de fevereiro. No primeiro dia, aula com Flávio Tartuce sobre as principais teses do STJ em matéria de união estável. No dia 14, parentalidade socioafetiva e multiparentalidade, com João Ricardo Brandão Aguirre. No dia 15, controvérsias e pacificação em casos de sucessão do cônjuge no STJ. Fechando o curso, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC pelo STF, com Marcelo Truzzi Otero.

