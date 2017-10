Empresas prestadoras de serviços conhecem experiência de relacionamento com o cliente da Águas Guariroba

A Águas Guariroba recebeu a visita de dois representantes de empresas prestadoras de serviços em Campo Grande, para se inteirarem de ações sociais e de atendimento ao público, da concessionária. O assistente comercial da Energisa, Carlos Alexandre, e o coordenador de relacionamento com o cliente Leandro Valim, da Unimed, vieram conhecer, respectivamente, o projeto social “Afluentes” e o sistema de atendimento via redes sociais.

O projeto “Afluentes” promove a integração de associações de moradores e a Águas Guariroba, criando um canal aberto de comunicação com a comunidade. “Ficamos sabendo e viemos conhecer essa ação que é muito bem vista e comentada. Essa aproximação com a população faz com que os serviços prestados tenham muito mais qualidade, atingindo a satisfação da população. É muito importante essa troca de informação, o foco são as melhorias”, comentou o assistente comercial da Energisa, Carlos Alexandre.

Além desse projeto, a Águas Guariroba possui vários canais de atendimento ao cliente. Fora a opção do teleatendimento, há o por redes sociais, como o Facebook e Whatsapp, que chamou a atenção da equipe Unimed.

“Até onde soubemos, o primeiro serviço de atendimento por Whatsapp implantado com sucesso e qualidade, foi o da Águas Guariroba. Nos interessamos em conhecer e foi uma experiência muito rica, tudo o que me foi apresentado foi ímpar. Vai me ajudar muito no trabalho e para a empresa também”, afirmou Leandro Valim, da Unimed.?



